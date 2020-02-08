عمليات بغداد: مجموعة داخل المتظاهرين تهاجم القوات الامنية باطلاقات نارية

2020/02/08 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

افادت قيادة عمليات بغداد، السبت، بأن مجموعة داخل المتظاهرين هاجمت القوات الامنية باطلاقات نارية.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بالوقت الذي تؤدي قواتنا الامنية واجباتها في حماية المتظاهرين وتامين مناطق التظاهر تكرر في الايام الاخيرة مهاجمتها بالرمانات الهجومية لثلاث مرات على التوالي وقبل قليل حدث إطلاق نار مباشر عليها من سلاح مسدس قرب ساحة الوثبة من الكراج المجاور لأمانة بغداد ".

واضافت أن "هذه الهجمات تطور خطير وتهديد مباشر للقوات الامنية التي تمارس ضبط نفس عالي جدًا رغم انها تقدم الجرحى بشكل يومي" .

وتابعت: "نهيب بكافة ابناءنا من المتظاهرين السلميين ان ينتبهوا الى ذلك لان استخدام السلاح والرمانات الهجومية عملا خطيرا يستوجب الرد المباشر والقاء القبض على الفاعلين وتقديمهم للقضاء".

وأكدت قيادة عمليات بغداد، "التزامها في حماية المتظاهرين السلميين ومناطق التظاهر"، مشيرة الى أنها "ستتخذ سلسلة إجراءات امنية بالتعاون مع المتظاهرين السلميين لمنع تكرار هذه الهجمات الخطرة".

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