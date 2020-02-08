اصابة 4 فتيات في حريق للقسم الداخلي بالمعهد التقني في السليمانية

2020/02/08 | 23:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم السبت، باصابة 4 فتيات في حريق للقسم الداخلي بالمعهد التقني في السليمانية.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، انه "اندلع حريق داخل القسم الداخلي الخاص بالبنات في المعهد التقني الكائن بمنطقة بختياري في مدينة السليمانية بسبب انفجار قنينة غاز" .

واضاف ان "هناك اربع اصابات من البنات بجروح خفيفة جدا، وفرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتمت السيطرة على الحريق".

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