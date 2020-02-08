قوات الأمن التايلاندية تحاول السيطرة على منفذ مجزرة راح ضحيتها 20 شخصا

2020/02/08 | 23:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قتل 20 شخصا على الأقل، اليوم السبت، جراء إطلاق نار على يد عسكري تايلاندي في مدينة ناخون راتشاسيما في منطقة موانغ شمال شرق البلاد.

وأكدت الشرطة المحلية أنها لا تزال تبحث عن الرقيب جاكرابانت توما الذي سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفر بواسطة سيارة عسكرية من نوع "Humvee"، ليدخل لاحقا إلى مركز "Terminal 21" التجاري حيث بدأ بإطلاق النار المكثف على الحاضرين.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن العسكري يحتجز حاليا 16 شخصا كرهائن في الطابق الـ4 للمركز التجاري، فيما تنفذ الشرطة وقوات الأمن عملية خاصة لتحريرهم وتحييد المهاجم.

وأعلنت وزارة الدفاع التايلاندية أن حصيلة ضحايا الحادث ارتفعت إلى 20 قتيلا، وذكرت أن وحدات من القوات الخاصة اقتحمت المركز التجاري، الذي يختبئ فيه مطلق النار، وأخلت مئات الأشخاص منه.

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