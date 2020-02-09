ملايين الأشخاص حول العالم قد يكونون عرضة للموت المبكر بسبب القاتل الصامت

2020/02/09 | 00:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحذر خبراء من أن ملايين الأشخاص حول العالم قد يكونون عرضة للموت المبكر بسبب مرض السكري النوع 2 غير المشخص.وكشف مركز Diabetes UK البريطاني، أن أولئك الذين يعانون من الحالة هذه، هم أكثر عرضة بنسبة 50% للوفاة قبل الأوان، مقارنة بالذين لا يعانون من مرض السكري.ويأتي ذلك عندما أجرت المؤسسة الخيرية دراسة كشفت […]

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