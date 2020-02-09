مقتل 6 ارهابيين باحباط تسلل لداعش شرقي صلاح الدين

2020/02/09 | 00:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي، مقتل 6 ارهابيين باحباط تسلل لعصابات داعش شرقي محافظة صلاح الدين.

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