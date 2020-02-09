عمليات بغداد: سنتخذ سلسلة اجراءات لمنع تكرار الهجمات بمناطق التظاهر

2020/02/09 | 00:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، تعرض القوات الامنية لاطلاق نار مباشر في ساحة الوثبة، مؤكدة عزمها اتخاذ الاجراءات الامنية لمنع تكرار الهجمات بمناطق التظاهر.

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