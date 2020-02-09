ادارة استاد النجف الاشرف تكشف خطتها لتامين الملعب اثناء المباريات

2020/02/09 | 00:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ادارة ملعب النجف الدولي، امس السبت، عن خطة مشتركة مع أمن الملاعب لتأمين الملعب أثناء اقامة المباريات.وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان، ان “مدير ملعب النجف أحمد عبد الكريم، التقى مع وفد من قوة أمن الملاعب في محافظة النجف الاشرف”.واوضح انه “بعد جولة للوفد في الملعب تم الاتفاق مع أدارة الملعب على […]

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