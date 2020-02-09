ذي قار تعطل الدوام الرسمي .. شرطتها: لا نوايا لاستخدام القوة ضد المتظاهرين

2020/02/09 | 00:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاحد.

واعلن محافظ ذي قار في بيان اليوم تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية والصحية.

في غضون ذلك قال مسؤول محلي لشفق نيوز، ان المحافظة اتخذت هذا القرار على خلفية التحشيد للخروج بتظاهرات كبيرة في وقت لاحق من صباح اليوم وتحسبا من حدوث صدامات مع القوات الامنية.

من جهته صرح قائد شرطة ذي قار العميد الحقوقي ناصر لطيف الاسدي حول ما ينشر وتروج له قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي باستخدام القوة لتفريق المتظاهرين او فتح جسر الزيتون .

وقال العميد الحقوقي لطيف الاسدي ان "شرطة ذي قار لن تستخدم اي وسيله للقوه من اجل فتح جسر الزيتون او تفريق التظاهرات احتراما لدماء شهداء تشرين ، وحسب توجيهات وزاره الداخلية".

واضاف "سوف تقوم شرطه ذي قار بالنزول الى الشارع لبسط الامن في المحافظة وبالتعاون مع المتظاهرين وتشخيص المسيئين، مردفا بالقول "لن يكون هناك اي احتاك وسوف نوكل مهام التشخيص للمتظاهرين دون اي احتكاك معهم" .

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