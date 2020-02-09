شرطة الديوانية تصدر بياناً بشأن حرق نقابة المعلمين وتؤكد: تم القبض على الجناة

2020/02/09 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ الديوانية

أصدرت شرطة محافظة الديوانية، السبت، بياناً بشأن حادثة حرق نقابة المعلمين فرع الديوانية، فيما أكدت أنه تم القبض على الجناة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "كانت ومازالت الدرع الأمين لحمايتكم ولن تسمح بالعبث بأمن واستقرار المحافظة وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إرباك الأمن وإشاعة الخوف والقلق وتنفيذ مأربه التي يسعى من خلالها إلى زعزة الأمن".

واضافت أن "الاعتداء الذي استهدف مقر نقابة المعلمين عن طريق عبوات مولتوف محلية الصنع لم تحدث أية أضرار جسيمة باستثناء الباب الخلفي للنقابة وقد تمكنت قواتكم الامنية البطلة من التوصل إلى الجناة الذين سوف ينالوا جزائهم العادل".

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