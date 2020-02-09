هل كان سينجح «ميسي الصغير» خارج برشلونة؟

2020/02/09 | 00:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخبار اهتمام الأندية بضم ليونيل ميسي قائد برشلونة تعيد إلى الأذهان شائعات رحيله إلى عدة أندية وقت أن كان يافعا.

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