2020/02/09 | 00:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء، احمد علي زويني، اليوم الاحد، جولة ميدانية لمتابعة حماية ساحة التظاهر من اجل توفير الأجواء الامنه للمتظاهرين السلميين”.وذكر مراسل “العهد نيوز”، انه “قد تجول زويني على خيم الاعتصام من اجل التعاون ما بين القوات الامنية والمتظاهرين”.هذا وأكد قائد الشرطة ان “الأجهزة الأمنية تعمل بشكل متواصل لتوفير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة كربلاء يشرف على تأمين وحماية المتظاهرين في ساحة التربية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة كربلاء يشرف على تأمين وحماية المتظاهرين في ساحة التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).