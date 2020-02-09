شرطة ذي قار تنفي استخدام القوة لتفريق المتظاهرين وفتح جسر الزيتون

2020/02/09 | 00:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة ذي قار، الانباء التي تحدثت حول استخدام القوة لتفريق المتظاهرين وفتح جسر الزيتون.

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