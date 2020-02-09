العاصفة الغبارية تحول ليل منطقة طريبيل الى نهار

2020/02/09 | 00:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت عاصفة غبارية شديدة، صباح اليوم الاحد، منطقة طريبيل الحدودية وحولت ليلة الى نهار.وتوضح الصور التي حصلت عليها “العهد نيوز”، الوضع في المنطقة وكيف ان الاجواء تحولت الى الى شبه نهار حيث ان الرؤية بين واضحة ومغبرة.

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