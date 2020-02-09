2020/02/09 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه جديد اليوميات..جرائم العصر؟ حكّام آخر زمن !فرّغوا الميزانيات و البنوك , والليرة الوطنية من قيمتها الإنتاجية الإقتصادية , فرغوا العنابر والمخازن , المياه والموارد والآبار ..الأسواق والثروات والأوطان ومخلوقاته الحية .." بحْ بحْ..!؟دخيلكم يا البنك الدولي ويا دول المانحة " البترولية الخليجية " والغنية , و الجمعيات الخيرية .انقذونا من الإفلاس والديون والسقوط , خذوا الأرض وما ف......

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