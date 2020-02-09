فيرونا يشعل الدوري الايطالي ويهزم يوفنتوس

2020/02/09 | 01:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نجح هيلاس فيرونا في قلب الطاولة على يوفنتوس، ليحقق فوزًا غاليًا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ضمن لقاءات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

أحرز كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس في الدقيقة 65، فيما سجل فابيو بوريني التعادل لهيلاس فيرونا بالدقيقة 76، قبل أن يضيف جيامباولو باتزيني الهدف الثاني بالدقيقة 86.

وبفوز فيرونا، تجمد رصيد يوفنتوس عند 54 نقطة، وبات مهددا بخسارة الصدارة لصالح إنتر حال فوزه بالديربي غدًا، فيما رفع فيرونا رصيده إلى 34 نقطة بالمركز السادس.

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