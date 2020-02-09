بالفيديو.. المباشرة بمرحلة تبليط كورنيش الرمادي

2020/02/09 | 01:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية بلدية الرمادي بمحافظة الانبار بمرحلة تبليط كورنيش الرمادي الذي يعد من المشاريع المهمة المنفذة في المدينة .

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