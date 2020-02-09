شرطة الديوانية تعلن اعتقال العصابة التي حرقت مبنى نقابة المعلمين المحافظة

2020/02/09 | 01:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شرطة محافظة الديوانية، السبت، بياناً بشأن حادثة حرق نقابة المعلمين فرع الديوانية، فيما أكدت أنه تم القبض على الجناة.وذكرت القيادة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إنها “كانت ومازالت الدرع الأمين لحمايتكم ولن تسمح بالعبث بأمن واستقرار المحافظة وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إرباك الأمن وإشاعة الخوف والقلق وتنفيذ […]

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