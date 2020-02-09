اصابات طفيفة في سكن البنات الداخلي التابع للمعهد التقني في السليمانية

2020/02/09 | 01:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب ثلاث طالبات، اليوم الاحد، في المعهد التقني بمحافظة السليمانية مساء اليوم السبت بجروح طفيفة جرح اندلاع حريق القسم الداخلي للمعهد.وقال مصدر في الدفاع المدني، لـ”العهد نيوز”، ان “فرق الاطفاء تمكنت من اخماد حرق اندلع في القسم الداخلي للمعهد التقني الواقع في منطقة بختياري في السليمانية”.واضاف المصدر ان الحريق اسفر عن اصابة ثلاثة […]

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