ماذا يحصل للجسم اذا تخليت عن تناول السكر

2020/02/09 | 01:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوصت وزارة الصحة الروسية بتناول معدل طبيعي للسكر وقدره 24 كيلوغراما سنويا للشخص الواحد.وقالت طبيبة الغدد الصماء، تاتيانا بوتشاروفا، انه “إذا تخليت عن تناول السكر المكرر، فإنك ستلاحظ تحسنا في الصحة بعد يومين”، بحسب موقع “برافدا”.وأشارت الأخصائية إلى أنه “يمكن الحصول على الجلكوز والمزاج الجيد من الحبوب والفواكه والخضراوات، بسبب زيادة السكر في […]

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