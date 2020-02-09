فاطمة ناعوت - هنا الإمارات … ومصرُ تصنعُ الحياة

2020/02/09 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت أكتبُ لكم من مدينة "أبو ظبي" الهادئة، في رحلة قصيرة بدعوة من "مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية" لإلقاء محاضرة، وتوقيع، لكتابي عن دار "روافد": (إنهم يصنعون الحياة - بناء الإنسان في دولة الإمارات)، الذي كتبته عام 2016، خلال الشهور الثمانية التي قضيتُها في مدينة "أبو ظبي" الهادئة الوادعة.خلال تلك الشهور، كانت عيناي ترصدان كلَّ شيء للوقوف على سرِّ معجزة "كوكب الإمارات" التي صنعتها في أق......

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