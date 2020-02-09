عدنان يوسف رجيب - مؤامرة الثامن من شباط 1963

2020/02/09 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_يوسف_رجيب تمر اليوم على مؤامرة الثامن من شباط 1963 سبعة وخمسين عاما.....ولابد هنا من تحليل وإستفادة مما حصل آنذاك وما تبعه من عواقب، لتجنب حصول جرائم وأهوال جديدة تشابه هذه المأساة الوطنية والإجتماعية، الغارقة في دمويتها، والموغلة في تأثيرها السيئ في عمق النفسية العراقية....لقد كان السبب الرئيسي لهذه المؤامرة الكبرى في تأريخ العراق الحديث، هو الإستحواذ على العراق وعلى ثروته النفطيه، بعد أن كادت شركات ا......

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