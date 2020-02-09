بسبب الأهلي وبيراميدز.. الزمالك يقيل كريم حسن شحاتة

2020/02/09 | 01:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي الزمالك يقرر إقالة المذيع كريم حسن شحاتة من قناته التليفزيونية

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