2020/02/09 | 01:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (شاهد)..الطيار الموقوف بسبب «محمد رمضان» : سايب ليكم الحكم (المستقلة) – منى شعلان/ نشر الفنان المصري «محمد رمضان» ، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، فى شهر أكتوبر الماضى ، مقطع فيديو له من داخل طائرة، أثناء سفره إلى إحدى الدول ، وعلق رمضان على الفيديو قائلا: ” أول مرة أسوق […]

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