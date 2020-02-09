الحشد يقتل 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابي شرقي صلاح الدين

2020/02/09 | 01:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، امس السبت، قتل 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شرقي صلاح الدين.وذكر بيان لاعلام الحشد حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “اللواء21 بالحشد الشعبي رصد مجموعة من تنظيم داعش حاولت التسلل الى منطقة العيث التابعة لحمرين شرقي محافظة صلاح، مبينا أن مدفعية اللواء استهدفت الارهابيين وحققت إصابات مباشرة بين صفوفهم.وأضاف أن […]

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