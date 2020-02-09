طهران تعرض الوساطة بين دمشق وانقرة

2020/02/09 | 01:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، امس السبت، إن “إيران مستعدة لمساعدة تركيا وسوريا على تخطي خلافاتهم”.وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن “طهران أكدت على أهمية حل الأمور في سوريا عبر الدبلوماسية وذلك خلال لقاء بين مسؤولين إيرانيين ومبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا جير بيدرسن الذي يزور إيران”.وقال الموقع “خلال الاجتماع، أكدت إيران على ضرورة […]

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