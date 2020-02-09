أحمد صبحى منصور - من آمن ب (محمد) فقد كفر:(11): مشكلتهم مع الرسول محمد وليس مع محمد نفسه

2020/02/09 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور الإيمان ليس بشخص محمد، ولكن بما ( أنزل على محمد) أولا : مواقفهم من تلاوة القرآن الكريم : لم يكن يعرض عليهم نفسه ليؤمنوا به ، ولكن كان يتلو عليهم آيات الله ليؤمنوا بها .1 ـ الله جل وعلا هو أعلم حيث يضع رسالاته ، وهو إصطفى محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ليكون خاتم النبيين لأنه أعظم الناس في عصره خُلُقا وأصلحهم لتحمل مسئولية تبليغ القرآن الكريم خاتم الرسالات الإلاهية للبشرية.

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