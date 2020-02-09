الخزعلي: خيار الرد العسكري على القواعد الأمريكية لا يزال قائما

2020/02/09 | 01:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قيس الخزعلي، الأمين العام لـ"حركة عصائب أهل الحق"، مساء يوم السبت، إن خيار الرد العسكري على القوات العسكرية الأمريكية في العراق لا يزال قائما....

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