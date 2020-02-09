اشارات متكررة وغريبة من مجرة تبعد عن الارض 16 يوما

2020/02/09 | 02:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتبع علماء مصدر إشارات غامضة إلى الأرض من الفضاء، تأتي بشكل متكرر من أطراف مجرة أخرى، وذلك لمدة 16 يوما.وذكرت الدراسة التي أجراءها علماء فلك أن مصدرا غامضا يقع في مجرة على بعد 500 مليون سنة ضوئية من الأرض ينبض على مدار 16 يوما مثل الساعة.وتعتبر “الانفجارات الراديوية السريعة” واحدة من الألغاز الأكثر […]

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