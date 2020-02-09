2020/02/09 | 02:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

اعلنتْ خلية الاعلام الأمني، امس السبت، قتل ارهابيين اثنين في مطيبيجة بصلاح الدين، في حين افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، بأن القوات الامنية تمكنت من اعتقال خلية ارهابية كانت تخطط للقيام بعمليات ارهابية في المناطق المحررة.

وذكر بيان للخلية، تلقته «الصباح»، ان «إرهابيين اثنين حاولا التعرض على مقر السرية الرابعة بالفوج الأول لواء مغاوير صلاح الدين في منطقة مطيبيجة تم قتلهما بواسطة إطلاق نار مباشر على مقر هذه السرية».

واضاف، « كما ادى الحادث الى استشهاد مقاتل وإصابة آخر».

في غضون ذلك، اعلنت الاستخبارات العسكرية، القاء القبض على اثنين من الارهابيين في الموصل.

واشار بيان للمديرية، تلقته “الصباح”، الى ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16القت القبض على اثنين من الارهابيين في سيطرة الكوير جنوب شرق نينوى وسيطرة الشهيد سبهان شرق الموصل، وهما من العناصر التي قدمت دعما معلوماتيا لداعش ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.

وافاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، أمس السبت، بأن القوات الامنية، تمكنت من اعتقال خلية ارهابية في مناطق مختلفة من مدينة الرمادي كانت تخطط للقيام بعمليات ارهابية في المناطق المحررة.

وقال المصدر: إن “القوات الامنية وبناءً على معلومات استخباراتية افادت بوجود خلية ارهابية مكونة من اربعة ارهابيين يتنقلون في مناطق التأميم والحوز والقرية العصرية في الرمادي، اذ طوقت القوات الامنية تلك المناطق وقامت باعتقال جميع عناصر الخلية الاجرامية من دون وقوع اي مقاومة تذكر”.

واوضح المصدر، أن “القوات تمكنت من اختراق الخلية ومتابعة عناصرها قبل قيامهم بعمليات ارهابية تهدف الى زعزعة امن واستقرار المناطق المحررة من خلال استهداف منتسبي القوات الامنية والمدنيين”.

وتابع، أنه “تم نقل عناصر الخلية الاجرامية الى احد مراكز الاحتجاز الامني للتحقيق معهم ومعرفة المزيد من التفاصيل بشأن تحركاتهم والجهة التي تقف وراءهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قواتنا تقتل إرهابيين اثنين في مطيبيجة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قواتنا تقتل إرهابيين اثنين في مطيبيجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).