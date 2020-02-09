ترجيحات بقرب إعلان الكابينة الوزارية

2020/02/09 | 02:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيفر / مهند عبد الوهاب

رجحَ اعضاءُ بمجلسِ النواب، إعلانَ رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي لكابينته الوزارية نهاية الاسبوع المقبل، مؤكدين استكمال جزء كبير من الطاقم الوزاري، وبينما استبعد آخرون تقديم اي وزير بحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ضمن الكابينة الجديدة، حذروا من تكرار تجربة الحكومة المستقيلة بحال فرض أسماء معينة على رئيس الحكومة

المكلف.

وقال النائب حسين عرب، في حديث لـ"الصباح": ان علاوي ناقش مع كل الكتل السياسية خلو التشكيلة الحكومية من المحاصصة الحزبية، مؤكداً ان هنالك ضوءا اخضر للمضي بالحكومة وفق ما يرغب به رئيس الوزراء المكلف، ووفق التوقعات يمكن ان يعلن كابينته الوزارية خلال 10 ـ 15 يوما.

واضاف عرب ان التشكيلة المقبلة ستتكون من 23 وزيرا وهو نفس عدد وزراء الحكومة المستقيلة، مشيراً إلى أن مجلس النواب حر في اختيار او رفض كل وزير لا يتمتع بمستوى المسؤولية او الامكانية المطلوبة لقيادة وزارة.

وأكد عرب ان علاوي اختار جزءا كبيرا من التشكيلة الحكومية ولم تبق سوى اشياء بسيطة لاستكمالها، لكنه لن يعلن اي اسم لحين تقديمهم الى مجلس النواب، مشدداً على ضرورة التدقيق في اختياراته لاحتمال رفض بعض الخيارات من قبل مجلس النواب.

وأفاد عرب بان البرلمانيين نصحوا رئيس الوزراء باختيار شخصيات من رحم الوزارات ممن كانوا بدرجة مدير عام او ما دون ذلك او اعلى لعلمهم بتفاصيل الوزارة، فضلاً عن اعتماده مبدأ الكفاءة في اختيار

الوزراء.

من جانبه، أكد رئيس كتلة بيادر الخير النيابية محمد الخالدي ان رئيس الوزراء المكلف سيعرض حكومته قريبا، مبيناً أنها لن تتضمن أي وزير من الحكومة

المستقيلة.

واضاف الخالدي، في حديث لـ"الصباح"، ان اختيار الوزارء ضمن الكابينة الوزارية سيعتمد على الكفاءة والنزاهة والبعد عن ضغوطات الكتل السياسية، مشيراً إلى ان الاتفاق على اختيار رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي يتضمن تحمله مسؤولية اختيار وزراء تتمثل بهم صفة النزاهة والكفاءة والاستقلالية والخبرة في ادارة الوزارات بعيدا عن التحزب وتدخل الكتل السياسية في فرض ارادتها واملاءاتها.

وأكد الخالدي ان البرنامج الحكومي سينجز خلال الفترة القليلة المقبلة وسيكون واقعيا ومختصرا وقابلا للتطبيق واهم فقراته تمهيد الارضية المناسبة للانتخابات المبكرة اضافة الى الاصلاحات ودعم الاقتصاد وتطويره.

وفي السياق، أفاد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، في تصريح صحفي، بان "التحالف بمكوناته السياسية كافة ابلغ محمد توفيق علاوي حرية اختيار وزرائه من دون تدخل من قواه السياسية ولم يضع له أي شرط تاركا له حرية الاختيار على ان تكون اركان كابينته مرضية للجميع وبمقدمتهم ساحات التظاهر".

وأضاف جابر ان "احداث النجف والناصرية خلال الأسبوع الماضي والاستجابة السريعة للقوات الأمنية لطلب المرجعية بمسك زمام الأمور بحماية التظاهرات سهلت امام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة"، متوقعا "الإعلان عن الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع المقبل".

بدوره، يرى النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، في تصريح صحفي، أن "حكومة عادل عبد المهدي فشلت بمستويات متباينة في تنفيذ برنامجها الحكومي ومن غير المعقول إرجاع احد وزرائها ضمن حكومة علاوي"، لافتا إلى أن "تحالف سائرون سيصوت على الوزراء الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة ومواصفات الشارع والمرجعية".

وأضاف المسعودي أن "علاوي سيمتنع عن تقديم اي وزير بحكومة عبد المهدي ضمن كابينته الوزارية حتى وان ضغطت الكتل السياسية عليه"، مبينا أن "مجلس النواب سيدعم علاوي بتمرير الوزراء المستقلين لتشكيل الحكومة".

في حين، كشف النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حاجي رشيد، عن إن "هناك بعض القوى السياسية التي تضغط كي يكون لها نصيب في الكعكة الحكومية المقبلة"، مشيراً إلى أن "رؤيتنا بأن هناك ضرورة وحاجة لعدم القبول بضغوط الكتل

السياسية".

ولفت رشيد إلى أن "خضوع رئيس الحكومة المكلف لتلك الضغوط ومنحهم ما يريدون وفق المحاصصة فهذا معناه العودة لنفس تجربة الحكومة المستقيلة"، مشدداً على "أهمية إتاحة الفرصة أمام علاوي لاختيار كابينته الحكومية بكل حرية ومن ثم مراقبته من قبل البرلمان وتقييم عمله وما تقدم به من وعود والتزامات ألزم نفسه بها للجماهير والقوى السياسية".

من جانبه، أفاد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، في تصريح صحفي، بأن "تحالف سائرون والفتح هما من جلبا محمد توفيق علاوي الى رئاسة الحكومة وهما من يتحملان مسؤولية اخفاقه او نجاحه"، مبيناً ان "الشعارات التي جاء بها علاوي خلال الايام الماضية هي ذاتها التي كررت منذ عام 2003 ولغاية الان والشعب لا يحتاجها مطلقا".

وتابع العقابي، أنه "رغم الحديث عن عدم وجود اي تدخل سياسي في تشكيل الحكومة الا ان جميع الكتل تسعى الى تسمية موالين او مقربين منها في حكومة علاوي بشكل متساو بين جميع

الاطراف".

من جانب آخر، قال النائب بدر الزيادي، لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "هناك لجنة رسمية ثابتة في البرلمان تسمى (لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي)"، مبيناً أن "هذه اللجنة تهتم بمتابعة أداء الحكومة وتقوم برفع تقارير دورية الى رئاسة البرلمان بشأن أداء عمل الحكومة ومدى تطبيق البرنامج

الحكومي".

وأضاف أن "هذه اللجنة ستواصل عملها بمراقبة البرنامج الحكومي لمعرفة مدى تطبيقه على أرض الواقع والإنجازات المتحققة من ذلك".

وبخصوص الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بعد أداء اليمن الدستورية في البرلمان، أوضح نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "صلاحيات الرئيس المكلف تكمن فقط في اختيار كابينته الوزارية، عدا ذلك فهو لا يملك أي صلاحية قانونية في اتخاذ القرارات".

من جانبه ذكر الخبير القانوني طارق، أن "رئيس الوزراء المكلف لا يملك صلاحية أو سلطة أو اختصاص لحين منحه الثقة داخل مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء

البرلمان".

وأضاف أنه "من وقت قرار تكليفه من رئيس الجمهورية برهم صالح، لا مانع أن يتشاور مع رئيس الوزراء السابق أو يبدي رأيه أمام السلطات

الأخرى".

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