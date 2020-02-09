2020/02/09 | 02:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (فيديو)..بينهن نانسي عجرم وميريام فارس..فنانات بدرجة أمهات (المستقلة) – منى شعلان/تحرص بعض الفنانات على مشاركة جمهورهن ، بصور أو مقاطع فيديو لهن مع أطفالهن ، بشكل دائم على السوشيال ميديا.وكثيرا مايتفاعل الجمهور مع هذه الفيديوهات أو الصور ، ويشعر بقربه من الحياة الشخصية للفنانة ، وأنها على طبيعتها بعيدا عن الشكل الذى […]

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