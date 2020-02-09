الصين تسجل 81 وفاة جديدة بكورونا

2020/02/09 | 02:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الصين 81 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي مركز تفشي المرض ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس 780 شخصا داخل الإقليم و803 وفاة ضمن الأراضي الصينية.

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