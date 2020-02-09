يوفنتوس يسقط امام فيرونا بثنائية في الدوري الايطالي

2020/02/09 | 02:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح هيلاس فيرونا في قلب الطاولة على ضيفه يوفنتوس، ليحقق فوزًا غاليًا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ضمن لقاءات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

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