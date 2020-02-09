الحلبوسي يدعو إلى جلسة طارئة للبرلمان العربي

2020/02/09 | 03:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

جدد رئيسُ مجلس النواب، محمد الحلبوسي، التأكيد على موقف العراق الثابت بدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعيا إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي في دولة فلسطين، في حين رفض البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي في دورته الطارئة الـ 30 التي انعقدت في العاصمة الاردنية عمان برئاسة العراق، أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون ولا تنص على حقوقهم التاريخية.



وقال الحلبوسي، في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن دعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في قضيتهم العادلة (قضية العرب والمسلمين): “‏إنني وانطلاقًا من مسؤوليةِ تمثيلِ بلدي وشعبي في هذا اللقاءِ العربي التاريخي أؤكد الموقفَ العراقي الثابتَ والمبدئي من القضيةِ الفلسطينية وتحديداً الإجراءات الأخيرة أحادية الجانبِ التي يُراد أن تمررَ بشكلٍ أو بآخرَ إجحافاً للحق الفلسطيني، وأشدد على وقوفِ العراق مع الشعبِ الفلسطيني في حقِهِ بإقامةِ دولتِهِ المستقلةِ على كاملِ أراضيه.

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