2020/02/09 | 03:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن سيسجل حرارة 10 تحت الصفر المستقلة /توقع موقع طقس العرب أن تسجل مناطق في الأردن، حرارة تصل إلى 10 درجات تحت الصفر، خلال تأثير الكتلة الهوائية قارسة البرودة.وقال الموقع إن الكتلة الهوائية اندفعت إلى المنطقة والأردن قادمة من القطب الشمالي بشكل مباشر .وستبدأ يوم الأحد وينتهي تأثيرها يوم الاربعاء.وتترافق […]

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