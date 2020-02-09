2020/02/09 | 03:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة 5 بريطانيين بفيروس كورونا المستقلة / أكدت وزيرة الصحة الفرنسية، آنييس بوزين، بأن خمسة بريطانيين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا التاجي أثناء قضائهم عطلة في جبال الألب الفرنسية.وقالت الوزيرة الفرنسية، في تصريحات اليوم السبت، أوردتها وسائل إعلام بريطانية ، أن الأشخاص الخمسة هم أربعة بالغين وطفل تم تشخيص إصابتهم بعد اتصالهم بمواطن بريطاني عاد […]

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