2020/02/09 | 03:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسرائيل تحظر صادرات زراعة فلسطين عبر الأردن المستقلة /قال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري إن إسرائيل صعّدت حربا تجارية مع الفلسطينيين بمنع صادراتهم الزراعية عبر الأردن.وفتحت إسرائيل والسلطة الفلسطينية جبهة جديدة في صراعهما المستمر منذ عقود بنزاع تجاري بدأ في أكتوبر وتصاعد خلال الأسبوع الماضي.وقال العطاري “يوم أمس، مدير المعابر الإسرائيلية أبلغ […]

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