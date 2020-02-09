2020/02/09 | 03:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق نار على قوات أميركية في أفغانستان المستقلة / أطلقت النار على قوات أفغانية وأميركية أثناء قيامها بعملية في ولاية نانغارهار شرقي أفغانستان، بحسب الجيش الأميركي.وقال الكولونيل سوني ليغيت، ناطقا باسم الجيش الأميركي، في بيان إن القوات الأميركية والأفغانية “تعرضت لإطلاق نار مباشر”.وأضاف “نقوم بتقييم الوضع”، دون تحديد ما إذا كان أي […]

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