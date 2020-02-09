2020/02/09 | 03:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 803 المستقلة / سجلت الصين 81 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي مركز تفشي المرض ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس 780 شخصا داخل الإقليم و803 وفاة ضمن الأراضي الصينية.وتم اكتشاف 2147 حالة أخرى في هوبي ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الإقليم إلى 27100 حالة.[…]

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