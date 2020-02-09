2020/02/09 | 03:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاعدة عسكرية أميركية جديدة بسوريا المستقلة / أسست القوات الأمريكية، قاعدة جديدة إضافة إلى 11 أخرى في سوريا، وسط توتر بينها وبين القوات التركية في مناطق نفطية.وتبدي أمريكا أولوية للتمركز في حقول النفط في سوريا، التي باتت في شمال شرقي سوريا، ساحة تنافس بين الولايات المتحدة وروسيا، لبسط السيطرة عليها.وأفادت وكالة “الأناضول” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاعدة عسكرية أميركية جديدة بسوريا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاعدة عسكرية أميركية جديدة بسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).