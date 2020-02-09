2020/02/09 | 03:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف تبحث وتجد فرص عمل؟ المستقلة / نشرت صحيفة “الإسبانيول” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن مهمة البحث عن وظيفة، التي تعتبر في واقع الأمر مهمة شاقة، الهدف منها تحسين مهاراتنا الشخصية، وتعلم كيفية العثور على أفضل فرص للعمل.كيف يمكننا البحث عن وظيفة: الاتصال مباشرة والتواصل مع مؤسسات العمل المؤقت قالت الصحيفة، في تقريرها […]

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