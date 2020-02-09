2020/02/09 | 03:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبيب روسي: الثوم يحارب كورونا المستقلة / يعد الثوم من النباتات التي تقوي مناعة الجسم لدى الإنسان، ولكن هل يمكن للثوم الذي يوصف دائما للمصابين بأمراض البرد والجهاز التنفسي أن يساعد في الوقاية من فيروس “كورونا” الجديد؟.هذا ما كشفه الخبير الروسي الدكتور زايتسوف أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة في مقابلة مع صحيفة “أرغومينتي أي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيب روسي: الثوم يحارب كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيب روسي: الثوم يحارب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).