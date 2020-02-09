جرحى بانفجار في منطقة البياع جنوب غربي بغداد

2020/02/09 | 03:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اصيب اربعة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة البياع جنوب غربي بغداد .وكانت بغداد شهدت اليوم عدة انفجارات بمناطق مختلفة ادت الى اصابة عدد من المواطنين بجروح.

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