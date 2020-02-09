شاهد إصابة الممثلة الكويتية جواهر بمرض قاتل

2020/02/09 | 03:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة الممثلة الكويتية جواهر بمرض قاتل المستقلة / فاجأت ​الممثلة الكويتية جواهر​ جمهورها بخبر حزين، حين أعلنت إصابتها بمرض ​السرطان​، عبر صفحتها على مواقع التواصل.حيث نشرت جواهر صوراً لها من داخل المستشفى، الذي تتلقى فيه العلاج، وعلقت عليها قائلة: “يأتي بها الله إن الله لطيف خبير”.ونشرت صورة أخرى تعبر عن الناجين من […]

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