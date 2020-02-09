2020/02/09 | 03:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرف زكي يكشف ما فعلته نادية لطفي قبل وفاتها المستقلة / كشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي ، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نادية لطفي، قبل ساعات من رحيلها.و قال زكي في مداخلة هاتفية لفضائية “سكاي نيوز”، إن الفنانة نادية لطفي، ودعت الجميع متقدمة بالشكر إلى كل من وقف إلى جانبها.[…]

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