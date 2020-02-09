2020/02/09 | 03:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإفتاء المصرية تحذر من قيامة أرطغرل ووادي الذئاب المستقلة/ حذرت دار الإفتاء المصري السبت، من مشاهدة مسلسلي “قيامة أرطغرل” و”وادي الذئاب” التركيين، مؤكدة أنهما “وسائل تخدم مصالح الديكتاتور أردوغان في مساعيه لعودة الخلافة العثمانية واحتلال الدول العربية”، حسب تعبيرها.وقالت الدار في تقرير لمؤشر الفتوي العالمي التابع لها، والذي نشرته عبر موقعها الرسمي: “(رجب طيب) […]

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