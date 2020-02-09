واشنطن تدرس مقترحا بعقد اجتماع لرؤساء الدول بمجلس الأمن

2020/02/09 | 03:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن عقد اجتماع لرؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

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