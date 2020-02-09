2020/02/09 | 04:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إصابتها بالمرض القاتل..الفنانة «جواهر الكويتية» تتصدر التريند تصدرت الفنانة «جواهر الكويتية» ، تريند محرك البحث جوجل، وموقع التدوينات القصيرة تويتر ، فى دولة الكويت ، بعدما أعلنت عبر حسابها الشخصي على «سناب شات» إصابتها بمرض السرطان.حيث نشرت «جواهر» ، صورة لأسماء الأشخاص الذين شفوا من مرض السرطان وكتبت عليها: “إن شاء الله […]

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