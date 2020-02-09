الصدر يطرح ميثاقا لـ «ثورة الإصلاح»:سحب «القبعات» والاستمرار بالسلمية

2020/02/09 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميأصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت، ميثاق «ثورة الإصلاح» تضمن التوجيه لأصحاب القبعات الزرقاء بالانسحاب من ساحات التظاهر، وتسليم أمر حماية المتظاهرين للقوات الأمنية. وجاء ميثاق الصدر بعد ساعات من اجتماع ابو دعاء العيساوي، المعاون الجهادي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مع المتظاهرين في ساحة التحرير ليلة الجمعة. وعقد العيساوياجتماعاً مع ممثلي الخيام الاعتصام في ساحة التحرير داخل مرآب الباب الشرقي، بحسب ما أكد معتصمون. وحضر العيساوي، بصفته ممثل أو مبعوث الصدر إلى المتظاهرين، على رأس وفد ضم قيادات في الخط الاول من المعاونية الجهادية للتيار الصدري. وجاء في تدوينة للصدر نشرت على حسابه بموقع «توتير»، ان «هذه النقاط تمثل ميثاق ثورة الاصلاح»، وهي تتضمن: أولا: الاستمرار على سلمية المظاهرات، وعدم اجبار اي شخص على التظاهر والاحتجاج مطلقا، وعدم قطع الطرق والاضرار بالحياة العامة، وعدم منع الدوام في المدارس كافة واما الجامعات وما يعادلها فيكون اختيارية ومن دون اجبار على الدوام وعدمه، فضلا عن عدم التعدي على الأملاك الخاصة والعامة وعلى المرافق الخدمية والصور والمقار وغير ذلك مطلقا، واخلاء مناطق الاحتجاج والاعتصام من اي مظاهر التسليح..وينطبق ذلك على المولوتوف والقاعات والعصي وغيرها مطلقا وذلك بتسليمها للقوات الامنية. ثانيا: ادارة المظاهرات من الداخل والتخلي عن المتحكمين بها من الخارج مطلقا. ثالثا: عدم تسييس المظاهرات لجهات داخلية او خارجية حزبية كانت ام غيرها. رابعا: اعلان البراءة من المندسين والمخربين والتي اشارت لها المرجعية وغيرها من القيادات الدينية والعشائرية وما شاكلها.خامسا: توحيد المطالب وكتابتها بصورة موحدة لجميع تظاهرات العراق.سادسا: العمل على تشكيل لجان من داخل المظاهرات من اجل المطالبة بالافراج عن المعتقلين والمختطفين والتحقيق الجدي في قضية شهداء الاصلاح الذين سقطوا خلال المظاهرات.سابعا: العمل على ايجاد ناطق رسمي للمظاهرات.ثامنا: عدم التعدي على القوات الامنية ومنها (شرطة المرور) مطلقا..وتقديم المعتدين سابقا او لاحقا للقوات الامنية فورا.تاسعا: مراعاة القواعد الشرعية والاجتماعية للبلد قدر الامكان وعدم اختلاط الجنسين في خيام الاعتصام واخلاء اماكن الاحتجاجات من المسكرات الممنوعة والمخدرات وما شاكلها.عاشرا: انسحاب (القبعات الزرق) وتسليم امر حماية المتظاهرين السلميين والخيام بيد القوات الامنية المسلحة..حادي عشر: تحديد اماكن التظاهر عموما والاعتصام خصوصا ومن خلال موافقات رسمية وبالتنسيق مع القوات الامنية بصورة مباشرة.ثاني عشر: الالتزام بتوجيهات المرجعية والقيادات الوطنية لزام.ثالث عشر: طرد كل من يثير الفتنة الداخلية والطائفية وكل من يعتدي على الذات الإلهية او الاعراف الدينية والاجتماعية وما شاكل ذلك. رابع عشر: يكون يوم الجمعة يوما لتظاهرات عراقية حاشدة من دون الاعلان عن أي انتماء لغير العراق ومن دون التفرقة بهتاف او فعل او لافتة او ما شابه ذلك.خامس عشر: التحقيق بحادثة (الوثبة) و (مرقد السيد الحكيم) و (حادثة ساحة الصدرين) ومجزرة الناصرية وما شابهها في جميع المحافظات.سادس عشر: عدم تدخل المتظاهرين في امور سياسية ثانوية كالتعيينات ورفض بعض السياسات من هنا وهناك فلذلك جهات خاصة تقوم بها فضلا عن غيرها.سابع عشر: عدم زج الثوار في تشكيل الحكومة المؤقتة..ففيه تشويه السمعة الثورة الإصلاحية.ثامن عشر: اعطاء اهمية لتجمع طلبة الجامعات ففيه نصرة للإصلاح وعدم التعدي عليهم او مضايقتهم ما داموا سلميين.والاستمرار بذلك الى حين اجراء الانتخابات المبكرة.

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