2020/02/09 | 07:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذبحة في تايلند مباشرة على «فيسبوك» المستقلة / قتل جندي تايلندي 17 شخصا على الأقل في إطلاق نار عشوائي، بث وقائعه مباشرة على «فيسبوك»، وفق ما أفادت هيئات طوارىء، أمس.وبدأ إطلاق النار في مدينة ناخون راتشاسيما شمال شرقي البلاد، في وقت متأخر من بعد ظهر السبت، في ثكنة للجيش، وفق ما أفادت الشرطة.وقتل […]

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